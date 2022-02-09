Metehan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metehan Demir'in biyografisi...

Ünlü gazeteci Metehan Demir'in biyografisi merak ediliyor. Haberimizde Metehan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt veriyoruz. İşte Metehan Demir'in biyografisi...

METEHAN DEMİR KİMDİR?

52 yaşındaki Metehan Demir 1969 senesinde Balıkesir Edremit’te dünyaya gelmiştir.

İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Edremit Lise ardından İzmir Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. Ardından Hava Harp Okulu’nu derece ile bitirmiştir. 1994 yılında ise Hava Kuvvetlerinden ayrılmış ve Ankara’da Turkish Daily News’de gazetecilik hayatına adım atmıştır. 6 yıl Hürriyet Gazetesi Savunma ve Diplomasi haberlerinden sorumlu muhabirlik görevini üstlenmiştir. 2003 yılında bu görevinden ayrılmıştır.

Londra’ya gitmiş ve Savaş Etüdleri Yüksek Lisans diplomasını almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Kanal D Ankara Bürosu Haber Editörlük görevine getirilen Metehan Demir daha sonra Sabah Gazetesi Ankara Temsilciliği Yardımcısı, Sabah Ankara Gazetesi Yayın Koordinatörlüğü ve Protokol Yolu başlıklı Kulis Köşe yazılarını yazmıştır.

Bir çok üst düzey yönetici isimle röportajlar gerçekleştiren Metehen Demir özellikle Abdullah Öcalan’ın Suriye’den Moskova’ya kaçırılışı, Suriye Başkan Yardımcısı Abdülhalim Haddam’ın Öcalanın kaçışının perde arkasının anlatılması ve Türk İsrail askeri ilişkilerinin detaylarının ortaya çıkması gibi bir çok önemli haberin altına imzasını atmıştır.

Metehan Demir özellikle Egemen Bağış ile aralarında Bakara-Makara olarak bilinen tape ile uzun dönem gündemde kalmıştır.