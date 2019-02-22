Metehan Güçlü, PSG ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü kimdir merak ediliyor.Bu durum üzerine vatandaşlar Metahan Güçlü hakkında birçok şeyi merak edip internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki Metehan Güçlü kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

Fransız devi Paris Saint Germain, altyapısından yetiştirdiği Türk futbolcu Metehan Güçlü 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2012 yılında Kylian Mbappe ile birlikte PSG Performans Geliştirme Merkezi'ne giriş yapan Metehan Güçlü, 2016 yılında PSG U17 takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. İşte Metahan Güçlü hakkında bilmeniz gerekenler...

METAHAN GÜÇLÜ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paris Saint Germain ile profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, 2 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Montfermeil ilinde dünyaya geldi ve 2012 ile 2017 yılları arasında PSG’nin altyapısında oynadı.

19 yaşında olan ve santrfor pozisyonunda görev yapan Metehan, 2012 yılında Fransız kulübünün oyuncu yetiştirme merkezi AS Bondy’e katılmış ve Kylian Mbappe’yle takım arkadaşı olmuştu.

PSG’nin U-17 takımında 2016 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Türk futbolcu, 21 maçta 25 kez fileleri sarsarak gol krallığına ulaşmıştı.

PARIS SAINT-GERMAIN FC SPOR KULÜBÜ

Paris Saint-Germain Football Club genel olarak bilinen ismiyle Paris Saint-Germain (Fransızca telaffuz: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) veya kısaca PSG (IPA: [peɛsʒe]), 1970 yılında Fransa'nın Paris şehrinde kurulan spor kulübü. 12 Ağustos 1970 tarihinde Paris FC ve Stade Saint-Germain takımlarının birleşmesiyle kuruldu. 1974 yılından itibaren Ligue 1'de oynamaya başlayan PSG, 4'er defa Ligue 1, Coupe de la Ligue, Trophée des champions şampiyonluğu, 1 defa Ligue 2 şampiyonluğu, 8 defa Coupe de France şampiyonluğu, bir defa UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu ve bir defa da UEFA Intertoto Kupası kazandı. PSG, Fransa'daki en başarılı üç kulüpten birisidir ve Avrupa'da üç büyük UEFA turnuvasından bir tanesini kazanma başarısı gösteren (Marsilya ile) iki Fransız kulübünden birisidir.

Prensler Parkı, 1974 yılından bu yana PSG'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Camp des Loges ise 1970 yılından bu yana kulübün eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir.Tournoi de Paris, 1975 yılından itibaren PSG'nin ev sahipliğinde Parc des Princes'da düzenlenmeye başlandı. Les Parisiens forma ve arması ağırlıklı olarak Daniel Hechter tarafından tasarlandı.

2016 yılında Paris Saint Germain, League Of Legends Avrupa Şampiyonluk Aşaması'nda oynayan Team HUMA'nın slotunu satın alarak e-spor'a adım atmıştır. Takım, FIFA takımına Lucas "Daxe" Cuiller'i, League of Legends takımına ise koç olarak Bora "YellowStar" Kim'i transfer etmiştir.

Tarihi

12 Ağustos 1970 tarihinde Paris FC ve Stade Saint-Germain takımlarının birleşmesi sonucu kurulmuştur. 1974 yılından itibaren Ligue 1'de oynamaya başlamıştır. Kulübün ülke içinde 4 Ligue 1, 8 Coupe de France, 4 Coupe de la Ligue, 4 Trophée des champions şampiyonluğu bulunurken, Avrupa'daki en önemli başarısı ise 1996 senesinde kazandığı UEFA Kupa Galipleri Kupası olarak dikkat çekmektedir.

Paris Saint-Germain, Marsilya şehrinin takımı Olympique de Marseille ile ezeli bir rekabet içerisindedir iki kulübün maçları ülkenin en ünlü futbol maçı olma niteliğini taşır ve ülkede Le Classique diye anılır. 2012 yılında Katarlı yatırım şirketi Qatar Investment Authority tarafından satın alınarak dünyanın en zengin futbol kulüplerinden birisi haline gelmiştir. PSG ezeli rakibi Olympique de Marseille'dan sonra en çok taraftara sahip ikinci Fransız kulübüdür.