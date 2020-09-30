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  3. Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti

Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti

ADANA'da, aynı sokakta oturan iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında Metehan Küpelioğlu yaşamını yitirdi, Yusuf A. ise yaralandı.

Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti

ADANA'da, aynı sokakta oturan iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında Metehan Küpelioğlu yaşamını yitirdi, Yusuf A. ise yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Metehan Küpelioğlu ve Yusuf A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Küpelioğlu tabanca ile boynundan, Yusuf A. ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Küpelioğlu, yakınları tarafından bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yusuf A. ise yine yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Küpelioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf A.'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti

Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti

Metehan Küpelioğlu iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında hayatını kaybetti



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