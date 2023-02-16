Metehan Ozlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Ozlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metehan Ozlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metehan Ozlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metehan Ozlu 11 Mayıs 1990 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metehan Andaç Özlü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metehan Ozlu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metehan Ozlu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Metehan Ozlu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metehan Ozlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozlumetehan/

Metehan Ozlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metehan Ozlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metehan Ozlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metehan Ozlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2011 yılında Tavşanlı Linyit

29 Ağu 2012 yılında Batman Petrol

17 Ocak 2013 yılında Tavşanlı Linyit

24 Ocak 2013 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2013 yılında Tavşanlı Linyit

2 Ağu 2013 yılında K.Maraş BB

4 Temmuz 2014 yılında Nazilli Bld

14 Ocak 2015 yılında Kemer Tekirova

19 Ağu 2015 yılında Orhangazispor

23 Ağu 2016 yılında Elaziz Belediye

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

1 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

19 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Metehan Ozlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metehan Ozlu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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