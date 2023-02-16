Metehan Ozlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Ozlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Metehan Ozlu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Metehan Ozlu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Metehan Ozlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Ozlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metehan Ozlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metehan Ozlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metehan Ozlu 11 Mayıs 1990 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metehan Andaç Özlü şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metehan Ozlu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metehan Ozlu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Metehan Ozlu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metehan Ozlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozlumetehan/

Metehan Ozluboyu ve yaşı kaç

Metehan Ozlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metehan Ozlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Metehan Ozlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metehan Ozlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2011 yılında Tavşanlı Linyit

29 Ağu 2012 yılında Batman Petrol

17 Ocak 2013 yılında Tavşanlı Linyit

24 Ocak 2013 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2013 yılında Tavşanlı Linyit

2 Ağu 2013 yılında K.Maraş BB

4 Temmuz 2014 yılında Nazilli Bld

14 Ocak 2015 yılında Kemer Tekirova

19 Ağu 2015 yılında Orhangazispor

23 Ağu 2016 yılında Elaziz Belediye

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

1 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

19 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Metehan Ozlu kimdir

Metehan Ozlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metehan Ozlu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CLK Spor, Antalya DSISpor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Metehan Ozlu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları