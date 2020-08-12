Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş sürecinde kozmik bir toz bulutuna rastlaması sırasında meydana gelen Perseid gök taşı yağmuru, her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul gören ve ülkemizden de izlenebilecek olan Perseids hakkında en çok merak edilen sorulari "Meteor yağmuru nedir?, Saat kaçta?, Meteor yağmuru Perseid" olurken biz de siin için bu soruların cevaplarımızı haberimizde derledik. İşte detaylar...

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru adı verilen olay, meteorların, Dünya'nın atmosfer katmanına giriş yapıkları sırada uzayda bıraktıkları ışıklı izin hava yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmadır. Bazı meteor zerrreleri toplu iğne başı büyüklüğündeyken ağırlığı tonları bulanları da söz konusudur. Dünya'nın etrafından geçerken ısıya bağlı olarak tamamen yok olan meteorlardan sadece büyük olanları dünyaya ulaşabilir. Her gün ve gece binlerce binlerce meteorun düştüğünü iddia eden bilim insanları, dünya yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan düşen meteorların çoğunun okyanus ve göllere denk geldiğini söyler.

METEOR YAĞMURU PERSEİD

Yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul edilen Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Her yıl 23 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenebilen Perseids olayında en fazla meteor yağmuru, 12 - 13 Ağustos gecelerinde gerçekleşir. Bu ismi almasının nedeni ise Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenmesidir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.

SAAT KAÇTA?

Kaynak noktası gece yarısı ortaya çıktığı için Perseid Meteor Yağmuru'nun saat 23.00 ile 01.00 arası başlaması bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü izlenmesi planlanan yağmur, gökyüzünde saat 01.00 itibarıyla gözlenecek ve ufuktan 30 derece yükseklikte meydana gelecek.