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Meteorit ne demek, TDK'ya göre Meteorit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meteorit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meteorit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meteorit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meteorit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meteorit ne demek, TDK'ya göre Meteorit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meteorit ne demek? Meteorit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meteorit kelimesi. Peki meteorit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meteorit nedir, meteorit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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METEORİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meteorit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meteorit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre meteorit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gök taşı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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