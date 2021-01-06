Meteoroliji'den kar uyarısı geldi! 6 ocak 2021 hava durumu
6 Ocak bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre; yurdun genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen yağışlar Cumartesi günü yağacak. O zamana kadar yurdun genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde doğuda buzlanma ve don olayı, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), öğle saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.