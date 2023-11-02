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Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji genel müdürlüğü 2 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminin yayınlayarak o bölgeliri kuvvetli yağış için uyarılarda bulundu. İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü tüm ülke geneli bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklığı şu şekilde olacak.
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