Meteoroloji 10 Kasım Pazar hava durumu son dakika! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 10 Kasım Pazar hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 10 Kasım Pazar hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 9 KASIM PAZAR HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 9 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde yarın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı belirtildi.

BAZI BÖLGELERDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

