Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika... Kar yağacak mı? 2 Aralık Pazartesi

Meteoroloji 2 Aralık Pazartesi hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 2 Aralık Pazartesi hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 2 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 2 ARALIK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

°C, 7°C

Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

MARMARA HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Bingöl çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, akşam güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 3 ila 5 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde kuzeybatı akşam güneydoğdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: iyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatler sağanak yağışlı, batısı gece saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (40-60 km/sa), zamanla kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, ilk saatler 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerin itibaren yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.