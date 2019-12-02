Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika... Kar yağacak mı? 2 Aralık Pazartesi

Meteoroloji 2 Aralık Pazartesi hava durumu son dakika.. Kar yağacak mı?
Meteoroloji 2 Aralık Pazartesi hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 2 Aralık Pazartesi hava durumu nedir? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
Meteoroloji 2 Aralık Pazartesi hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 2 Aralık Pazartesi hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
METEOROLOJİ 2 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 2 ARALIK 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
°C, 7°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
MARMARA HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Bingöl çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 2 ARALIK PAZARTESİ 2019
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, akşam güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 3 ila 5 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde kuzeybatı akşam güneydoğdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: iyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatler sağanak yağışlı, batısı gece saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (40-60 km/sa), zamanla kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, ilk saatler 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerin itibaren yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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