Meteoroloji 30 Kasım Cumartesi hava durumu son dakika: Yağmur ve kar geliyor! 

Meteoroloji 30 Kasım Cumartesi hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 30 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 30 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 30 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Marmara ve Kuzey Ege'de zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı çok bulutlu Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas'ın yükseklerinde zamanla karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 30 KASIM CUMARTESİ 2019

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı kuvvetli olmak üzere Batı Karadeniz’in geneli ile Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, gece saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.