Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! O illerde termometreler patlayacak, bazı iller yağış alacak Türkiye'de uzun zaman sonra havaların ısınmaya başlamasıyla bazı illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar normal seyredecekken , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesindeki bazı iler mevsim normallerinin üstüne çıkacak .

1 6 Türkiye'de uzun zaman sonra havaların ısınmaya başlamasıyla bazı illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar normal seyredecekken , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesindeki bazı iler mevsim normallerinin üstüne çıkacak .