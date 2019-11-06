 Meteoroloji hava durumu 6 Kasım Çarşamba 2019 son dakika | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 6 Kasım Çarşamba hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 6 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 6 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 23 derece dolaylarında seyredeceği, gün içerisinde parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.



İZMİR HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

°C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu



ANKARA HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

MARMARA HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş; İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi yer yer 6 (50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı ile akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.