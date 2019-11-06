 Meteoroloji hava durumu 6 Kasım Çarşamba 2019 son dakika | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 6 Kasım Çarşamba hava durumu son dakika: Yola çıkacaklar dikkat!
Meteoroloji 6 Kasım Çarşamba hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Kasım hava durumu nedir? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
Meteoroloji 6 Kasım Çarşamba hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
METEOROLOJİ 6 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 6 KASIM 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının 23 derece dolaylarında seyredeceği, gün içerisinde parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İZMİR HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
°C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.
MARMARA HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 KASIM ÇARŞAMBA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş; İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi yer yer 6 (50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı ile akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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