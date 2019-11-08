Meteoroloji 8 Kasım Cuma hava durumu son dakika! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 8 Kasım Cuma hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 8 Kasım Cuma hava durumu nedir? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
Meteoroloji 8 Kasım Cuma hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 8 Kasım Cuma hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
METEOROLOJİ 8 KASIM CUMA HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 8 KASIM 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
YAĞMUR YAĞACAK MI? YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
Bugün sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerinde. Cumartesi de yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Pazar günü ise yurdumuzun batı illeri gök gürültülü yağışa teslim. İşte il il bugün ve hafta sonuna dair Meteoroloji'nin hava durumu raporları
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019
°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019
°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019
°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MARMARA HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
AKDENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇORUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı yer yer puslu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğu, sabah ve gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle kuzeyinin açıkları 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle kuzeyinin açıkları 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa), doğusunun açıkları ilk saatlerde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde doğusunun açıkları 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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