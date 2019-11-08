Meteoroloji 8 Kasım Cuma hava durumu son dakika! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 8 Kasım Cuma hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 8 Kasım Cuma hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 8 KASIM CUMA HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 8 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR YAĞACAK MI? YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerinde. Cumartesi de yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Pazar günü ise yurdumuzun batı illeri gök gürültülü yağışa teslim. İşte il il bugün ve hafta sonuna dair Meteoroloji'nin hava durumu raporları

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019

°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019

°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN 8 KASIM CUMA 2019

°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MARMARA HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

AKDENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019 ​​​​​​​

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019 ​​​​​​​

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 8 KASIM CUMA 2019 ​​​​​​​

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı yer yer puslu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğu, sabah ve gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle kuzeyinin açıkları 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle kuzeyinin açıkları 2,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa), doğusunun açıkları ilk saatlerde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde doğusunun açıkları 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.