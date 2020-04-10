Meteoroloji açıkladı! Bugün (10 Nisan Cuma) hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkenin batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Karaman, Niğde, Kayseri çevrelerinde ve bazı bölgelerimizde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise parçalı az bulutlu bir hava öngörülüyor. İşte il il hava durumu
Haftanın bu son gününde işte il iş hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı az bulutlu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı az bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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