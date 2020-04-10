Haftanın bu son gününde işte il iş hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı az bulutlu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.