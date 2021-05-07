Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Bu kapsamda Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Buna göre yurt genelinde açık ve bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 7 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı