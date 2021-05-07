Meteoroloji açıkladı: Güneşli hava etkisini sürdürüyor! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var! İşte il il hava durumu
Son dakika Meteoroloji haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin yaptığı hava tahminine göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artması, doğum kesimlerde ise azalması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken diğer yerlerde ise açık ve güneşli bir havanın olması bekleniyor. Peki hava bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu 7 Mayıs 2021 Cuma son dakika...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Bu kapsamda Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Buna göre yurt genelinde açık ve bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den 7 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 MAYIS 2021 CUMA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı