Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu (7 - 8 Mart 2020) hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'de alınan bilgilere göre; ülkemizin güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece artacak. Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
- HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
- RÜZGAR NASIL OLACAK?
- MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
- DENİZLERDE HAVA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
CUMARTESİ HAVA DURUMU
PAZAR HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18 °C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Ege Denizi’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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