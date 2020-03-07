Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18 °C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Ege Denizi’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.