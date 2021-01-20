Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yeniden artış gösteriyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı bilgilere göre, hava sıcaklıkları Marmara Bölgesinde 3 ile 5 derece arasında artış gösterirken diğer bölgelerde aynı devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
SİİRT °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu