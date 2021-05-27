İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASA'dan "Hey İstanbul parlıyorsun" paylaşımıHSK üyesi Halil Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?HSK kararnamesi yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadıİzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladıResmi Gazete'de bugün (27.05.2021) | 27 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumuBakan Koca: Aşı ile salgını durduracağız, bu güce güveninSurvivor market oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs 2021 Çarşambaİstanbul'da 66 bin servis pandemi koşulları sebebiyle toplu ulaşıma destek verecekBu kez tarih verdi! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geneli hava durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, güney ve batısı ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan Doğu Karadeniz’de 2 ila 4, Batı Karadeniz’de 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege’de kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT