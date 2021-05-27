Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 27 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geneli hava durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, güney ve batısı ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan Doğu Karadeniz’de 2 ila 4, Batı Karadeniz’de 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege’de kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.