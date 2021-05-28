Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 28 Mayıs Cuma il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyon, Bolu, Düzce, Karaman, Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Sakarya'nın iç kesimleri, Kütahya, Afyon'un kuzeyi, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Sakarya ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ce yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile bu akşam saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 28°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 10°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C, 30°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Van'ın doğusu, Hakkari ile zamanla Erzincan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anın orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Batı Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısında 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.