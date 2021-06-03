Meteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 3 Haziran 2021 Perşembe il il, haritalı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geneli hava durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bazı kesimleri için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, zamanla batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 6 ila 8, Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz’de 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege’nin güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege’nin güneyinde 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,5m, Görüş: İyi.