Meteoroloji açıkladı: O illerde sıcaklık artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava gün boyu etkili olurken hava sıcaklıkları ise İstanbul Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehir dahil yurdun birçok kesiminde 20 derece ve üzerinde seyredecek.
Hava durumu 18 Nisan raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre güneşli hava gün boyu yurt genelinde etkili olurken hava sıcaklıklarının ise yine yurt genelinde birçok ilde 20 derece ve üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.
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