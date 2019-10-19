Meteoroloji açıkladı: O illere gök gürültülü sağanak yağış, pus ve sis geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacağı öngörülüyor.
Hafta sonunun bu ilk gününde hava durumunu merak edenler için işte il il habva durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Trabzon, Mardin, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Karaman ve Konya'nın Ereğli ilçesi ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ereğli ilçesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 23°C
Parçalı zamanla ço k bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il merkezi ve kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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