Hafta sonunun bu ilk gününde hava durumunu merak edenler için işte il il habva durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Trabzon, Mardin, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Karaman ve Konya'nın Ereğli ilçesi ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ereğli ilçesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C

Parçalı zamanla ço k bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il merkezi ve kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.