Meteoroloji açıkladı: Öğle saatlerinden sonra yağmur etkisini hissettirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu

UŞAK 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık