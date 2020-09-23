Meteoroloji açıkladı: Öğle saatlerinden sonra yağmur etkisini hissettirecek
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu
UŞAK 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık