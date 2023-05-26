Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 26 Mayıs Cuma hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Edirne çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra (Aydın ve Muğla kıyıları hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara, Yozgat ve Sivas çevreleri ile yarın (Cuma) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karabük çevreleri ile yarın (Cuma) bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusu akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.