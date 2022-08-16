Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu...
16 AĞUSTOS 2022 SALI HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde yer yer güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.