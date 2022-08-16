Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu...

16 AĞUSTOS 2022 SALI HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

1824buyuk.jpgMeteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde yer yer güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu

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