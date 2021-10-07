Meteoroloji bir güzel bir de kötü haber verdi: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, Ordu, İstanbul ve Kırklareli'nde yağmur var! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Bu kapsamda hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Hava bugün nasıl olacak 7 Ekim 2021 Perşembe?" sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre il il hava durumu haberimizde...

PEKİ HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 7 EKİM 2021 PERŞEMBE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 Ekim 2021 Perşembe gününe ilişkin yaptığı hava durumu tahmininde," Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 EKİM 2021 PERŞEMBE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık