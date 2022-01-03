Meteoroloji bir güzel bir de kötü haber verdi! Sıcaklıklar artacak ama sağanak ve kar yağışı geliyor

3 Ocak 2022 Pazartesi gününde Trabzon, Rize ve Artvin illeri dışında yağış ve kar görülmezken günden güne Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahmininde," Hava sıcaklıklarının yurdun batısından başlayarak artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

Haritaya göre 4 Ocak 2022 Salı gününde Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı, Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü ise Ege ve Akdeniz bölgesi ile Trabzon ve Rize illerinde yağışların etkili olacağı tahmin edildi.

6 Ocak 2022 Perşembe gününde ise Ege ve Akdeniz bölgesi yağışlara teslim olacak.

7 Ocak 2022 Cuma günü ise Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesinde Zonguldak ve Bartın illerinde sağanak yağış etkili olacak.

8 Ocak 2022 Cumartesi ise Ege ve Marmara bölgesi sağanak yağışlara teslim olacak.

9 Ocak 2022 Pazar gününde ise Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde yağışlar etkili olacak.

10 Ocak 2022 Pazartesi gününde ise Marmara, Ege ve İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, Doğu Anadolu'da ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.