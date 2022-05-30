Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak, O illerde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4-12 derece artacağı ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin edildi. İl il hava durumu haberimizde...
Mayıs ayının son günlerde yaz yağmurları etkisini göstermeye devam ediyor. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "Hava bugün nasıl olacak 30 Mayıs 2022 Pazartesi? " sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edeceği, Kıyı Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi, Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık