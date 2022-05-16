Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisi yaz gelmesini bekleyenleri şaşkına çevirdi. Mayıs ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber havalar ısındı, sahiller doldu taştı ancak, bu sevinç kısa sürecek. Edinilen bilgiye göre; Perşembe ve Cuma günü itibariyle kombi açmayan kalmayacak, havanın soğukluğu ise kışı aratmayacak.

KOMBİLER YENİDEN MESAİYE HAZIRLANIYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den de vatandaşa uyarı geldi. Ökten, paylaştığı gönderide "Türkiye uzun süre mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşayacak. Ayın 20'sine kadar normallerin altında kalmaya devam edeceğiz. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi hava çok soğuk. Soğuk algınlığına dikkat" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mayıs Salı 14 25 52 82 12 9,1 32,1 13,7 22,5 18 Mayıs Çarşamba 14 24 68 87 35 8,7 29,6 13,8 22,4 19 Mayıs Perşembe 12 17 64 83 27 9,7 36,4 14,2 22,8 20 Mayıs Cuma 10 17 81 90 20 10,8 31 14,6 23,3 21 Mayıs Cumartesi 11 21 69 96 26 11 31,4 14,7 24,1

ANKARA 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mayıs Salı 9 24 32 85 7 4 29,5 9,9 22,1 18 Mayıs Çarşamba 10 27 22 76 19 5,1 29,8 9,7 22,4 19 Mayıs Perşembe 10 18 50 89 16 3,2 31,2 9,8 23 20 Mayıs Cuma 6 18 45 93 10 2 29,7 10,2 23,2 21 Mayıs Cumartesi 12 23 37 78 19 6,3 30 10,9 23,4

İZMİR 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mayıs Salı 18 29 45 78 22 12,1 30,9 15,9 26,1 18 Mayıs Çarşamba 19 30 39 77 13 9,8 32,8 15,5 26,4 19 Mayıs Perşembe 13 21 35 77 26 12,8 33 15,8 26,9 20 Mayıs Cuma 11 19 48 75 21 12,7 32,5 16,2 27,3 21 Mayıs Cumartesi 12 22 52 84 22 13,4 34,7 16,8 27,9

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