Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla yazı iple çekenlere üzücü haberi verdi. Perşembe ve Cuma itibariyle havaların kış aylarını aratmayacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisi yaz gelmesini bekleyenleri şaşkına çevirdi. Mayıs ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber havalar ısındı, sahiller doldu taştı ancak, bu sevinç kısa sürecek. Edinilen bilgiye göre; Perşembe ve Cuma günü itibariyle kombi açmayan kalmayacak, havanın soğukluğu ise kışı aratmayacak.
KOMBİLER YENİDEN MESAİYE HAZIRLANIYOR
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den de vatandaşa uyarı geldi. Ökten, paylaştığı gönderide "Türkiye uzun süre mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşayacak. Ayın 20'sine kadar normallerin altında kalmaya devam edeceğiz. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi hava çok soğuk. Soğuk algınlığına dikkat" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|17 Mayıs Salı
|14
|25
|52
|82
|12
|9,1
|32,1
|13,7
|22,5
|18 Mayıs Çarşamba
|14
|24
|68
|87
|35
|8,7
|29,6
|13,8
|22,4
|19 Mayıs Perşembe
|12
|17
|64
|83
|27
|9,7
|36,4
|14,2
|22,8
|20 Mayıs Cuma
|10
|17
|81
|90
|20
|10,8
|31
|14,6
|23,3
|21 Mayıs Cumartesi
|11
|21
|69
|96
|26
|11
|31,4
|14,7
24,1
ANKARA 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|17 Mayıs Salı
|9
|24
|32
|85
|7
|4
|29,5
|9,9
|22,1
|18 Mayıs Çarşamba
|10
|27
|22
|76
|19
|5,1
|29,8
|9,7
|22,4
|19 Mayıs Perşembe
|10
|18
|50
|89
|16
|3,2
|31,2
|9,8
|23
|20 Mayıs Cuma
|6
|18
|45
|93
|10
|2
|29,7
|10,2
|23,2
|21 Mayıs Cumartesi
|12
|23
|37
|78
|19
|6,3
|30
|10,9
|23,4
İZMİR 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|17 Mayıs Salı
|18
|29
|45
|78
|22
|12,1
|30,9
|15,9
|26,1
|18 Mayıs Çarşamba
|19
|30
|39
|77
|13
|9,8
|32,8
|15,5
|26,4
|19 Mayıs Perşembe
|13
|21
|35
|77
|26
|12,8
|33
|15,8
|26,9
|20 Mayıs Cuma
|11
|19
|48
|75
|21
|12,7
|32,5
|16,2
|27,3
|21 Mayıs Cumartesi
|12
|22
|52
|84
|22
|13,4
|34,7
|16,8
27,9