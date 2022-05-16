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  3. Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla yazı iple çekenlere üzücü haberi verdi. Perşembe ve Cuma itibariyle havaların kış aylarını aratmayacağı öğrenildi.

Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisi yaz gelmesini bekleyenleri şaşkına çevirdi. Mayıs ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber havalar ısındı, sahiller doldu taştı ancak, bu sevinç kısa sürecek. Edinilen bilgiye göre; Perşembe ve Cuma günü itibariyle kombi açmayan kalmayacak, havanın soğukluğu ise kışı aratmayacak.

Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

KOMBİLER YENİDEN MESAİYE HAZIRLANIYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den de vatandaşa uyarı geldi. Ökten, paylaştığı gönderide "Türkiye uzun süre mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşayacak. Ayın 20'sine kadar normallerin altında kalmaya devam edeceğiz. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi hava çok soğuk. Soğuk algınlığına dikkat" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

İSTANBUL 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
17 Mayıs Salı14255282129,132,113,722,5
18 Mayıs Çarşamba14246887358,729,613,822,4
19 Mayıs Perşembe12176483279,736,414,222,8
20 Mayıs Cuma101781902010,83114,623,3
21 Mayıs Cumartesi11216996261131,414,7

24,1

Meteoroloji duyurdu! Havanın güzelliğine aldanmayın! Kombiler yeniden mesaiye hazırlanıyor!

ANKARA 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU 

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
17 Mayıs Salı92432857429,59,922,1
18 Mayıs Çarşamba10272276195,129,89,722,4
19 Mayıs Perşembe10185089163,231,29,823
20 Mayıs Cuma618459310229,710,223,2
21 Mayıs Cumartesi12233778196,33010,923,4

İZMİR 17- 21 MAYIS HAVA DURUMU 

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
17 Mayıs Salı182945782212,130,915,926,1
18 Mayıs Çarşamba19303977139,832,815,526,4
19 Mayıs Perşembe132135772612,83315,826,9
20 Mayıs Cuma111948752112,732,516,227,3
21 Mayıs Cumartesi122252842213,434,716,8

27,9

DİĞER İLLER İÇİN HAVA DURUMU 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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