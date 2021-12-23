Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve çok sayıda ilde kar yağışı etkili olacak! İşte 23 Aralık 2021 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Bu kapsamda soğuk havalar yurt genelinde etkisini sürdürürken vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Hava bugün nasıl olacak 23 Aralık 2021 Perşembe? Bugün kar var mı, kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE? BUGÜN KAR VAR MI, KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre 23 Aralık 2021 Perşembe gününün hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇORUM °C, 0°C

Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu