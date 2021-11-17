Meteoroloji duyurdu: Pus ve sis hadisesine dikkat! 17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021
Meteoroloji duyurdu: Pus ve sis hadisesine dikkat! 17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021
Sabahın ilk ışıklarına uyanan vatandaşlar, İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere dışarı çıkmadan önce bugün havanın nasıl olacağını göz atıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre; iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilen "17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021" sorusunun yanıtı.
Sosyal yaşam, çalışma veya eğitimdeki planlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar arama motorlarında "17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre bugün yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor, gökyüzünde ise rüzgar ise hakimiyetini sürdürecek. İşte detaylar...
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