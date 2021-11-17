Meteoroloji duyurdu: Pus ve sis hadisesine dikkat! 17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021Addan Türeme Eylem ne demek, TDK'ya göre Addan Türeme Eylem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Potpuri ne demek, TDK'ya göre Potpuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mucit ne demek, TDK'ya göre Mucit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bertaraf ne demek, TDK'ya göre Bertaraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karadağ 1 - 2 Türkiye | MAÇ SONUCUBayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCUKıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Ünlü çiftten sevindiren haberEndaze ne demek, TDK'ya göre Endaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? | Başak Dizer hamile mi? | Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?
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Meteoroloji duyurdu: Pus ve sis hadisesine dikkat! 17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021

Sabahın ilk ışıklarına uyanan vatandaşlar, İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere dışarı çıkmadan önce bugün havanın nasıl olacağını göz atıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre; iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilen "17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021" sorusunun yanıtı.

Meteoroloji duyurdu: Pus ve sis hadisesine dikkat! 17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021

Sosyal yaşam, çalışma veya eğitimdeki planlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar arama motorlarında "17 Kasım 2021 Çarşamba Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 17 Kasım 2021" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre bugün yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor, gökyüzünde ise rüzgar ise hakimiyetini sürdürecek. İşte detaylar...

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