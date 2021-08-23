Meteoroloji duyurdu! Sağanak yağışlar ve rüzgara karşı tedbirli olun! Hava bugün nasıl olacak 23 Ağustos 2021 Pazartesi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Ordu ve Giresun çevresinde oluşabilecek sağanak ve şiddetli rüzgara karşı tedbiri elden bırakmayın.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sağanak ve gök gürültülü yağışların; T kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ?
Meteoroloji verilerine göre 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününde gece saatleri itibariyle , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu,
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu,
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 39°C
Parçalı bulutlu