Meteoroloji duyurdu! Sağanak yağışlar ve toz taşınımına karşı tedbirli olun! Hava bugün nasıl olacak 24 Ağustos 2021 Salı?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sağanak ve gök gürültülü yağışların; T kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji verilerine göre 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününde, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeydoğusu ve İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerinse az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında yer alırken, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı gerçekleşebilir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile İskenderun körfezinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İskenderun körfezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 39°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C

Parçalı bulutlu