Meteoroloji duyurdu: Sel beklentisine karşı tedbirli olunmalıdır!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu verilerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu