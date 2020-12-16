Meteoroloji duyurdu: Sel beklentisine karşı tedbirli olunmalıdır!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında ise sel beklentisinin mevcut olduğu belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu verilerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
YOZGAT °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ÇORUM °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu