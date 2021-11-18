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Meteoroloji duyurdu: Şemsiyeleri hazırlayın! 18 Kasım 2021 Perşembe Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 18 Kasım 2021

Güne başlamadan önce, dışarı çıkmadan bugün havanın nasıl olacağını göz atıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre; bölge bölge sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilen "18 Kasım 2021 Perşembe Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 18 Kasım 2021" sorusunun yanıtı.

Meteoroloji duyurdu: Şemsiyeleri hazırlayın! 18 Kasım 2021 Perşembe Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 18 Kasım 2021

Yeni bir güne uyanan vatandaşlar, arama motorlarında "18 Kasım 2021 Perşembe Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 18 Kasım 2021" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre bugün yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor, gökyüzünde ise rüzgar ise hakimiyetini sürdürecek. İşte detaylar...

Meteoroloji duyurdu: Şemsiyeleri hazırlayın! 18 Kasım 2021 Perşembe Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 18 Kasım 2021

18 KASIM 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 18 KASIM 2021?

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