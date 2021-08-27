Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak! Hava bugün nasıl olacak 27 Ağustos 2021 Cuma?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı oloacağı ön görülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 27 AĞUSTOS 2021 CUMA?

Ülkenin iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece sıcaklıklar artıyorken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı biliniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 29°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS 12°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık