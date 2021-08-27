Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak! Hava bugün nasıl olacak 27 Ağustos 2021 Cuma?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülürken, Bugün itibariyle Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak. Dün yapılan uyarıya göre de, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı oloacağı ön görülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 27 AĞUSTOS 2021 CUMA?
Ülkenin iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece sıcaklıklar artıyorken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı biliniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS 12°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık