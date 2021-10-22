Muvafık ne demek, TDK'ya göre Muvafık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar hakimiyetini sürdürüyor! 22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?Güğüm ne demek, TDK'ya göre Güğüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çerağ ne demek, TDK'ya göre Çerağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Horoz Fasulyesi ne demek, TDK'ya göre Horoz Fasulyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müferrih ne demek, TDK'ya göre Müferrih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ak Yem ne demek, TDK'ya göre Ak Yem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sülfür ne demek, TDK'ya göre Sülfür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ruz ne demek, TDK'ya göre Ruz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar hakimiyetini sürdürüyor! 22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar hakimiyetini sürdürüyor! 22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?

Günün ilk ışıklarına uyanan vatandaşlar gökyüzünün açık rengiyle karşılaştılar. İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere dışarı çıkacak olan insanlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre; Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilen "22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?" sorusunun yanıtı.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar hakimiyetini sürdürüyor! 22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bugünkü planlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar arama motorlarında "22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre vatandaş bugün güneşe doyacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte detaylar...

22 EKİM 2021 CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 22 EKİM 2021?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT