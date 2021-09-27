Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yurt genelinde artışta geçti! 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, geçtiğimiz hafta gelen soğukluk ve yağmur bu hafta yerini güneşe devrediyor. Sıcaklıkların özellikle batı ve güney kesimlerinde artacağı 2 ila 4 derece üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Peki, 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? , Meteoroloji herhangi bir açıklama yaptı mı? Hava durumuna dair merak edilenler haberimizde...

27 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri resmi internet sitesinde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey ve iç kesimlerin zamanla parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve Marmara'nın güneyinde sis görülmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor." ifadeleri ile yer aldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde pus ve Marmara'nın güneyinde yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık