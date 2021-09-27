Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yurt genelinde artışta geçti! 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak?
" 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? " sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşe, okula veya randevuya gidecek olanlar havanın nasıl olduğunu araştırmadan evden çıkmıyor. Evden çıkmadan önce tedbir almak isteyen vatandaş bugün ne yağmur ne de dolu ile karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre; hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artışa geçiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, geçtiğimiz hafta gelen soğukluk ve yağmur bu hafta yerini güneşe devrediyor. Sıcaklıkların özellikle batı ve güney kesimlerinde artacağı 2 ila 4 derece üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Peki, 27 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? , Meteoroloji herhangi bir açıklama yaptı mı? Hava durumuna dair merak edilenler haberimizde...
27 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri resmi internet sitesinde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey ve iç kesimlerin zamanla parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve Marmara'nın güneyinde sis görülmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor." ifadeleri ile yer aldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde pus ve Marmara'nın güneyinde yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık