Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; ''Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor'' ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, kuzeyi zaman zaman kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.