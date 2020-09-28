Meteoroloji duyurdu! Ülke genelini güneşli bir hava bekliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan değerlendirmelere göre ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 üzerinde seyrederken ülke genelinde herhangi bir yağış unsuru gözlenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; ''Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor'' ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, kuzeyi zaman zaman kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.