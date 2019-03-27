Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların genel olarak yağmur, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor"denildi.
Merkez, rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini de bildirdi.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
SEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN
0
0%
NİHAT TAŞER
0
0%
SADIK AYDIN
0
0%
MEHMET HADİ ERCAN
0
0%
GÜVEN BAYKAL
0
0%
MEVLÜT FURKAN ALTUNTAŞ
0
0%
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