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  3. Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların genel olarak yağmur, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor"denildi.

Merkez, rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini de bildirdi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

BULANIK

SEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN

0

0%

MALAZGİRT

NİHAT TAŞER

0

0%

MERKEZ

SADIK AYDIN

0

0%

VARTO

MEHMET HADİ ERCAN

0

0%

HASKÖY

GÜVEN BAYKAL

0

0%

KORKUT

MEVLÜT FURKAN ALTUNTAŞ

0

0%

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