Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Tüm yurtta sis ve pus etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 19 Şubat Cumha tarihli hava raporunda, sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da, akşam saatlerinde ise Rize ile kıyı Artvin'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve sonun yanı sıra sis ve pus olayı gözlemlenecekken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde 2 - 4 derece artması beklenen sıcaklık diğer bölgelerde olağan seyrinde ilerleyecek.

RÜZGAR

Marmara, Ege ve Akdeniz'de hafif esmesi beklenen rüzgar, ara ara orta kuvvete erişecek.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ZİRAİ DON UYARISI

Ülkenin kıyı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden ilgili kişi ve vatandaşlaın gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Balıkesir ve Çanakkale dışında, bölgede yağmur ve karla karışık yağmurla birlikte sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

İSTANBUL °C, 5°C

KIRKLARELİ °C, 4°C

KOCAELİ °C, 5°C

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

DENİZLİ °C, 9°C

İZMİR °C, 13°C

MANİSA °C, 12°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

ANTALYA °C, 16°C

HATAY °C, 12°C

ISPARTA °C, 4°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde sis ve pus görülecek.

ANKARA °C, 1°C

ÇANKIRI °C, 1°C

ESKİŞEHİR °C, 2°C

KONYA °C, 1°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yine Karadeniz'de de bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

DÜZCE °C, 3°C

KASTAMONU °C, -1°C

ZONGULDAK °C, 4°C

AMASYA °C, 2°C

RİZE °C, 7°C

SAMSUN °C, 6°C

TRABZON °C, 7°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ERZİNCAN °C, 1°C

ERZURUM °C, -3°C

KARS °C, -3°C

VAN °C, 1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgenin genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

GAZİANTEP °C, 8°C

SİİRT °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 10°C