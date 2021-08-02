Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskınlarına karşı uyardı! İşte 2 Ağustos Pazartesi hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu değerlendirmelerine göre bugün yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara ve Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile yarın Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ile Van ve Hakkari çevreleri, yarın öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle güneyinde 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağışta orta.