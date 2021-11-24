Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini yayımladı! Kar yağışını özleyenlere güzel haber! O bölgeleri etkisi altına alacak

Kasım ayının son günlerine girilirken yurt genelinde yağışlar etkili olurken vatandaşların ne zaman yağacağını merakla beklediği kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden güzel haber geldi.

ARALIK AYININ İLK GÜNLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLABİLİR

Yapılan haftalık tahmine göre 30 Kasım Salı ve 1 Aralık Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Buna göre 30 Kasım Salı günü İç Anadolu bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. 1 Aralık Çarşamba günü ise İç Anadolu bölgesinin yanı sıra Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların da düşüşe geçeceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

YAĞMUR DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bölgelerin yanı sıra diğer bölgelerde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.