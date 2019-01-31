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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yarın yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini uyardı!

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.  

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