Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 2 Haziran 14:00 ve 20:00 arasından İç Ege'de Muğla'nın iç kesimleri, Aydın, Manisa'nın doğusu, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANİ OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Meteoroloji sağanak yağışların ardından oluşacak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski taşıdığından yağmur esnasından oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bilgisini verdi.