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  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İç Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 Haziran 14.00 ve 22.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri ve Aydın'ın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yaptığı açıklamada öğlen başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek olan yağışta kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek rüzgara karşı tedbirli  olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

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