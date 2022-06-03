Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! İç Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 Haziran 14.00 ve 22.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri ve Aydın'ın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yaptığı açıklamada öğlen başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek olan yağışta kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.