Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlğü'nden yapılan son hava tahmin raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren kuvvetli yapış bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan hava değerlendirmeleri sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışlar ile birlikte yaşanacak olan olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 21.09.2022 Çarşamba günü Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!

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