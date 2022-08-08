Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın öğlen saatlerinden itibaren Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevresinde gök gürültüülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın saat 14.00'da gece 22.00'a kadar Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Genel Müdürlük yağışlarla birlikte yaşanabilecek olan ani sel, su taşkını, kuvvetli rüzgar için de vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR İÇİN UYARI

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

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