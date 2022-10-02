Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illeri kuvvetli sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmin raporuna göre bugün bazı illerde öğlen saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar devam edecek. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıların yağışların beklendiği bildirildi.

BATI KARDADENİZ

Meteorolojiden yapılan açıklamalarda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.10.2022 Pazar günü 15:00'da başlayıp saat 23:59'a kadar Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını ,yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde 02.10.2022 Pazar akşam 18:00'dan itibaren, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren 03.10.2022 saat 12:00'a kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." şeklinde uyarılar yapıldı.